K.-o.-Schlag am Gleis: Bundespolizei fahndet nach Täter

Berlin - Am Mittwochnachmittag ist ein 35-Jähriger am S-Bahnhof Neukölln mit einem Faustschlag bewusstlos geschlagen worden. Der Täter flüchtete – die Bundespolizei bittet nun um Hinweise.

Der Angreifer konnte direkt nach der Tat vom Bahnhof Neukölln flüchten. (Archivfoto) © Christoph Soeder/dpa

Gegen 15.30 Uhr sollen zwei Männer am S-Bahngleis zunächst in einen verbalen Streit geraten sein. Nach Angaben der Ermittler eskalierte die Situation plötzlich: Der bislang unbekannte Mann schlug dem 35-jährigen Deutschen unvermittelt mit der Faust ins Gesicht.

Der 35-Jährige stürzte inmitten zahlreicher Reisender zu Boden, erlitt eine Platzwunde am Kopf und blieb bewusstlos liegen. Alarmierte Rettungskräfte versorgten ihn vor Ort und brachten ihn anschließend in ein Krankenhaus.

Die erste Suche nach dem Täter blieb jedoch erfolglos. Die Ermittler setzen nun auf gesicherte Videoaufzeichnungen.

Die Bundespolizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Körperverletzung gegen Unbekannt ein.