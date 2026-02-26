Beziehungsstreit eskaliert: SEK stürmt Wohnung in Nürnberg

Nürnberg - Ein Spezialeinsatzkommando (SEK) der Polizei hat einen mit einem Messer bewaffneten Mann in Nürnberg festgenommen.

Die Polizei forderte ein Spezialeinsatzkommando an. © NEWS5 / David Oßwald

Dieser habe am Donnerstagvormittag seine Lebensgefährtin während eines Streits angegriffen, sagte ein Polizeisprecher. Anschließend habe der 36-Jährige sich vermutlich selbst leicht verletzt.

Die 32-Jährige flüchtete demnach gegen 8.20 Uhr aus der Wohnung in der Okenstraße und rief die Polizei. Diese rückte mit mehreren Kräften an und sperrte die Straße rund um das Haus im Stadtteil Steinbühl ab. Eine Gefahr für die Allgemeinheit bestehe nicht, teilte die Polizei auf der Plattform X mit.

Der Mann befand sich demnach in der Wohnung. Laut Angaben der Frau hatte er sich mit einem spitzen Gegenstand selbst verletzt.

Die Polizei forderte das SEK an. Dieses nahm den Verdächtigen laut dem Sprecher in dessen Wohnung vorläufig fest und führte ihn ab. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth veranlassten die Beamten eine Blutentnahme.