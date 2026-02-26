Beziehungsstreit eskaliert: SEK stürmt Wohnung in Nürnberg
Von Irena Güttel und Benedikt Zinsmeister
Nürnberg - Ein Spezialeinsatzkommando (SEK) der Polizei hat einen mit einem Messer bewaffneten Mann in Nürnberg festgenommen.
Dieser habe am Donnerstagvormittag seine Lebensgefährtin während eines Streits angegriffen, sagte ein Polizeisprecher. Anschließend habe der 36-Jährige sich vermutlich selbst leicht verletzt.
Die 32-Jährige flüchtete demnach gegen 8.20 Uhr aus der Wohnung in der Okenstraße und rief die Polizei. Diese rückte mit mehreren Kräften an und sperrte die Straße rund um das Haus im Stadtteil Steinbühl ab. Eine Gefahr für die Allgemeinheit bestehe nicht, teilte die Polizei auf der Plattform X mit.
Der Mann befand sich demnach in der Wohnung. Laut Angaben der Frau hatte er sich mit einem spitzen Gegenstand selbst verletzt.
Die Polizei forderte das SEK an. Dieses nahm den Verdächtigen laut dem Sprecher in dessen Wohnung vorläufig fest und führte ihn ab. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth veranlassten die Beamten eine Blutentnahme.
Polizeieinsatz in der Okenstraße in Nürnberg
Die Verletzungen des Mannes seien nur leicht, sagte ein Sprecher. Die Frau sei vorsorglich in einem Krankenhaus behandelt worden.
Die Polizei ermittelt nun, wieso es zu dem Streit kam und was genau in der Wohnung vorgefallen ist.
Titelfoto: NEWS5 / David Oßwald