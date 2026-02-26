Beziehungsstreit eskaliert: SEK stürmt Wohnung in Nürnberg

In der Okenstraße in Nürnberg ist es am Donnerstag zu einem großen Polizeieinsatz gekommen. Vorausgegangen war ein Streit unter Lebensgefährten.

Von Irena Güttel und Benedikt Zinsmeister

Nürnberg - Ein Spezialeinsatzkommando (SEK) der Polizei hat einen mit einem Messer bewaffneten Mann in Nürnberg festgenommen.

Die Polizei forderte ein Spezialeinsatzkommando an.
Die Polizei forderte ein Spezialeinsatzkommando an.  © NEWS5 / David Oßwald

Dieser habe am Donnerstagvormittag seine Lebensgefährtin während eines Streits angegriffen, sagte ein Polizeisprecher. Anschließend habe der 36-Jährige sich vermutlich selbst leicht verletzt.

Die 32-Jährige flüchtete demnach gegen 8.20 Uhr aus der Wohnung in der Okenstraße und rief die Polizei. Diese rückte mit mehreren Kräften an und sperrte die Straße rund um das Haus im Stadtteil Steinbühl ab. Eine Gefahr für die Allgemeinheit bestehe nicht, teilte die Polizei auf der Plattform X mit.

Der Mann befand sich demnach in der Wohnung. Laut Angaben der Frau hatte er sich mit einem spitzen Gegenstand selbst verletzt.

Crash mit Mauer, Verkehrszeichen und Straßenlaterne: Schwerer Verkehrsunfall in Sondershausen
Polizeimeldungen Crash mit Mauer, Verkehrszeichen und Straßenlaterne: Schwerer Verkehrsunfall in Sondershausen

Die Polizei forderte das SEK an. Dieses nahm den Verdächtigen laut dem Sprecher in dessen Wohnung vorläufig fest und führte ihn ab. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth veranlassten die Beamten eine Blutentnahme.

Polizeieinsatz in der Okenstraße in Nürnberg

Der Verdächtige wird von der Polizei abgeführt.
Der Verdächtige wird von der Polizei abgeführt.  © NEWS5 / David Oßwald

Die Verletzungen des Mannes seien nur leicht, sagte ein Sprecher. Die Frau sei vorsorglich in einem Krankenhaus behandelt worden.

Die Polizei ermittelt nun, wieso es zu dem Streit kam und was genau in der Wohnung vorgefallen ist.

Titelfoto: NEWS5 / David Oßwald

Mehr zum Thema Polizeimeldungen: