Blutige Eskalation in Straßenbahn: Mann schwebt in Lebensgefahr, mehrere Festnahmen

Bremen - Nach einer Schlägerei am Mittwoch in einer Bremer Straßenbahn schwebt ein Mann in Lebensgefahr.

Fäuste und Glasflaschen sollen am Mittwoch in einer Bremer Straßenbahn geflogen sein. © Hüneke

Er erlitt lebensgefährliche Schnitt- und Stichverletzungen am Kopf, wie ein Sprecher der Polizei mitteilte. Der Mann kam in ein Krankenhaus und wurde notoperiert.

Nach ersten Erkenntnissen gerieten am Mittag mehrere Menschen in eine Auseinandersetzung. "Die ist dann völlig aus dem Ruder gelaufen", sagte der Sprecher der Polizei.

"Man hat sich geschlagen, man hat Glasflaschen eingesetzt." Später verlagerte sich der Streit an eine Haltestelle. Worum es dabei ging, ist noch unklar.

Die Polizei nahm den mutmaßlichen Täter und eine Komplizin wenig später fest. Dabei soll sich der Mann gewehrt haben.