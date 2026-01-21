Auto rast frontal in Traktor: Fahrerin stirbt noch an Unfallstelle

Kerpen - Unfalldrama in Kerpen bei Köln : Am Mittwochmorgen starb eine 36-jährige Autofahrerin nach einem Frontalzusammenstoß mit einem Traktor auf der B264.

Die Polizei hat die Unfallstelle in beide Richtungen abgesperrt. (Symbolfoto) © Friso Gentsch/dpa

Bereits vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte hätten Ersthelfer die Frau aus dem Auto befreit, teilte die Feuerwehr mit. Sie starb demnach trotz aller Bemühungen noch am Unfallort.

Der Fahrer des Traktors blieb den Angaben zufolge unverletzt. Die B264 ist rund um die Unfallstelle in beide Richtungen gesperrt.

Zuvor war die 36-Jährige ersten Erkenntnissen zufolge gegen 8 Uhr auf die Gegenfahrbahn geraten und dort mit dem Traktor kollidiert.