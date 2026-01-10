Auto streift Kind, Fahrer flüchtet: Wer hat etwas gesehen?

Meerane - Nach einer Unfallflucht am Mittwochabend in Meerane (Landkreis Zwickau ) sucht die Polizei nach Zeugen .

Nach einer Unfallflucht am Mittwochabend sucht die Polizei nach Zeugen. (Symbolbild) © 123RF/Heiko Kueverling

Wie der Polizei erst am Freitag mitgeteilt wurde, kam es am Mittwoch gegen 17.30 Uhr auf der Badener Straße zu dem Unfall.

Eine unbekannte Person fuhr mit ihrem Auto in Richtung Neumarkt. Als sie nach rechts auf die Obere Mühlgasse abbog, streifte das Fahrzeug ein Mädchen, das auf dem Gehweg stand, am Bein.

Daraufhin stürzte die Zehnjährige und erlitt leichte Verletzungen. Das Auto fuhr jedoch weiter, ohne anzuhalten.

Den Angaben des Kindes zufolge handelte es sich bei dem Auto um einen weißen Audi mit lila- oder pinkfarbenen Felgen, der augenscheinlich von einer Frau gefahren wurde.