Versuchtes Tötungsdelikt nach Faschingsparty? Kripo sucht nach konkreten Zeugen

Waldaschaff - Ein ausgelassener Partyabend im Landkreis Aschaffenburg endete für einen 31-Jährigen im Krankenhaus: Nach einer Faschingsfeier ist der Mann schwer verletzt worden. Die Kriminalpolizei ermittelt inzwischen wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts und bittet dringend um Zeugenhinweise.

Nach einem versuchten Tötungsdelikt sucht die Aschaffenburger Kripo nach mehreren konkreten Zeugen. (Symbolfoto) © Montage: TAG24, Boris Roessler/dpa

Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Vorfall am 14. Februar im unterfränkischen Waldaschaff.

Demnach war der 31-Jährige am späten Samstagabend gegen 23 Uhr auf dem Heimweg von der "After-Train-Party" in der Festhalle. Zwischen der Festhalle und der "Christebrücke" wurde er von einem oder mehreren bislang unbekannten Tätern körperlich angegriffen.

Dabei erlitt der Mann schwere Verletzungen im Kopfbereich und musste in der Folge stationär in einem Krankenhaus behandelt werden.

Im Zuge der weiteren Ermittlungen konkretisiert die Kriminalpolizei Aschaffenburg ihren Zeugenaufruf. Insbesondere werden folgende Personen gebeten, sich zu melden: