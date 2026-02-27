Nach Mord in Rotterdam: Mann an Flughafen Düsseldorf festgenommen
Von Frank Christiansen
Düsseldorf - Am Düsseldorfer Flughafen ist ein wegen Mordes gesuchter Niederländer festgenommen worden. Der 29-Jährige sei mit europäischem Haftbefehl zur Fahndung ausgeschrieben gewesen, sagte eine Sprecherin der Generalstaatsanwaltschaft Düsseldorf.
Er habe nach Dubai fliegen wollen, sei bei der Passkontrolle aber vor einer Woche von der Bundespolizei vorübergehend festgenommen worden. Nun werde seine Auslieferung an die niederländischen Behörden geprüft.
Die Staatsanwaltschaft in Rotterdam bestätigte, dass sie die Auslieferung beantragt habe. Am Donnerstag vergangener Woche seien gegen 16.50 Uhr in einer Wohnung in Rotterdam Schüsse gefallen.
Die Polizei habe das Opfer, einen 34-Jährigen, in einem Hauseingang entdeckt. Er wurde von den Rettungskräften zunächst wiederbelebt, erlag jedoch später seinen Verletzungen.
Der mutmaßliche Fahrer des Fluchtautos sei auch schon festgenommen worden. Insgesamt gebe es im Zusammenhang mit der Tat bereits drei Festnahmen.
Angaben der "Bild"-Zeitung, wonach der in Düsseldorf festgenommene Verdächtige als Auftragsmörder einen Drogendealer erschossen haben soll, bestätigten die Behörden nicht.
