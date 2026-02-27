Täter machen mit "Schock-Anruf" Millionenbeute: So soll ein Mann aussehen

Düsseldorf - Nach millionenschwerer Beute durch einen "Schock-Anruf" bei einem Milliardär in Südwestfalen haben die Ermittler ein Phantombild veröffentlicht. Sie fahnden nach einem 1,75 Meter großen, blonden Mann mit sehr feiner, fast makelloser Haut.

Mit diesem Phantombild sucht die Polizei nach dem Täter. © Bildmontage: Polizei Hagen

Das Opfer habe den Mann, der Geld und Wertgegenstände bei ihm abgeholt habe, beschreiben können, teilte die Polizei mit.

Durch die Veröffentlichung des Phantombilds erhoffen sich die Fahnder Hinweise aus der Bevölkerung.

Die bislang unbekannten Täter hatten den Milliardär Anfang Februar angerufen und ihm erzählt, seine Tochter habe einen Verkehrsunfall verursacht.

Dabei sei die Angehörige eines Diplomaten ums Leben gekommen, der nun einen Ausgleich verlange.