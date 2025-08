Auto überschlägt sich - Einsatzkräfte machen unerwartete Entdeckung

Großenlüder - In der Nacht zum Mittwoch kam es auf einer Landstraße nahe Großenlüder ( Osthessen ) zu einem schweren Verkehrsunfall . Ein Dacia überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen - doch im völlig zerstörten Fahrzeug waren keine Personen zu finden.

Alles in Kürze

Überraschung am Unfallort: Als die Einsatzkräfte eintrafen, fanden sie weder Personen im noch in der Nähe des Fahrzeugs vor.

Aus noch ungeklärter Ursache kam das Fahrzeug gegen 0.40 Uhr nach rechts von der Fahrbahn ab, durchbrach zwei Stahlgeländer am Straßenrand und geriet in den angrenzenden Grünstreifen.

Nach Angaben der Polizei befuhr der bislang unbekannte Fahrer des roten Dacia Sanderos die Strecke aus Lütterz kommend in Richtung Lüdermünd.

Kurz darauf traf eine Streifenbesatzung an einer Wohnanschrift in der Nähe auf zwei verletzte weibliche Personen. Beide wurden zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht.

Ob und in welchem Zusammenhang die beiden Frauen mit dem Unfallgeschehen stehen, ist derzeit noch unklar. Die Ermittlungen zum Fahrzeugführenden dauern an.

Am verunfallten Auto entstand ein geschätzter Sachschaden von rund 9000 Euro.