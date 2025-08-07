Schock in Wohngebiet: 13-Jähriger fällt aus Fenster im dritten Stock

Mainz-Kastel - Ein dramatischer Unfall hat sich am Mittwoch in einem Mehrfamilienhaus im Wiesbadener Stadtteil Mainz-Kastel ereignet: Ein 13 Jahre alter Junge stürzte aus dem Fenster einer Wohnung im dritten Stock.

Aus einem Fenster im dritten Stock dieses Mehrparteienhauses in Mainz-Kastel fiel der 13-jährige Junge am Mittwochabend. © 5VISION.NEWS

Wie die Polizei mitteilte, deuten die bisherigen Ermittlungen nicht auf eine Beteiligung Dritter hin.

Vielmehr gehen die Behörden davon aus, dass es sich wohl um ein tragisches Unglück beim Spielen handelte.

Der Jugendliche zog sich bei dem Sturz aus dem dritten Obergeschoss eines Mehrparteienhauses in der Castellumstraße schwere Verletzungen zu und wurde umgehend in die Wiesbadener HSK-Klinik eingeliefert.

Zur Unterstützung der Rettungskräfte wurde vorsorglich auch ein Rettungshubschrauber angefordert.

Dieser landete auf einer nahe gelegenen Wiese, kam jedoch letztlich nicht zum Einsatz.