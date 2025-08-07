Großeinsatz an Wuppertaler Metzgerei: Polizei schießt auf Messer-Angreifer
Wuppertal - In Wuppertal ist ein bewaffneter Mann (40) am Mittwochnachmittag durch einen Schuss der Polizei schwer verletzt worden.
Den Angaben der Staatsanwaltschaft zufolge habe sich der 40-Jährige in einer Metzgerei in Wuppertal-Vohwinkel plötzlich ein Messer geschnappt und sei nach draußen gelaufen.
Dort soll er einem vorbeikommenden 32-Jährigen leichte Verletzungen zugefügt haben, heißt es.
Auf Höhe der Schwebebahnhaltestelle "Bruch" sei der 40-Jährige schließlich mit dem Messer auf Einsatzkräfte der Polizei zugegangen.
Dabei kam es den offiziellen Informationen zufolge zum Gebrauch der Schusswaffe, bei dem der Mann schwere Verletzungen erlitten habe. Lebensgefahr bestehe laut einem Sprecher der Polizei aber nicht.
Unklar war zunächst, ob mehrere Schüsse fielen. Der Bereich um die Schwebebahnhaltestelle wurde weiträumig abgesperrt. Aus Gründen der Neutralität übernimmt das Polizeipräsidium in Hagen die Ermittlungen zum Schusswaffeneinsatz.
Der Mann liegt derzeit in einem örtlichen Krankenhaus. Weitere Details haben Staatsanwaltschaft und Polizei nicht bekannt gegeben.
Erstmeldung: 6. August, 16.57 Uhr; aktualisiert: 7. August, 6.23 Uhr
Titelfoto: Florian Schmidt