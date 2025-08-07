Großeinsatz an Wuppertaler Metzgerei: Polizei schießt auf Messer-Angreifer

Wuppertal - In Wuppertal ist ein bewaffneter Mann (40) am Mittwochnachmittag durch einen Schuss der Polizei schwer verletzt worden.

Die Polizei war am Mittwoch mit zahlreichen Kräften im Einsatz. © Christoph Petersen

Den Angaben der Staatsanwaltschaft zufolge habe sich der 40-Jährige in einer Metzgerei in Wuppertal-Vohwinkel plötzlich ein Messer geschnappt und sei nach draußen gelaufen.

Dort soll er einem vorbeikommenden 32-Jährigen leichte Verletzungen zugefügt haben, heißt es.

Auf Höhe der Schwebebahnhaltestelle "Bruch" sei der 40-Jährige schließlich mit dem Messer auf Einsatzkräfte der Polizei zugegangen.

Dabei kam es den offiziellen Informationen zufolge zum Gebrauch der Schusswaffe, bei dem der Mann schwere Verletzungen erlitten habe. Lebensgefahr bestehe laut einem Sprecher der Polizei aber nicht.