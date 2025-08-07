 1.237

Großeinsatz an Wuppertaler Metzgerei: Polizei schießt auf Messer-Angreifer

In Wuppertal ist ein Mann durch eine Schussabgabe der Polizei verletzt worden. Ein Sprecher der Beamten sprach von einem größeren Einsatz.

Von Maurice Hossinger, Jonas Reihl

Wuppertal - In Wuppertal ist ein bewaffneter Mann (40) am Mittwochnachmittag durch einen Schuss der Polizei schwer verletzt worden.

Die Polizei war am Mittwoch mit zahlreichen Kräften im Einsatz.
Den Angaben der Staatsanwaltschaft zufolge habe sich der 40-Jährige in einer Metzgerei in Wuppertal-Vohwinkel plötzlich ein Messer geschnappt und sei nach draußen gelaufen.

Dort soll er einem vorbeikommenden 32-Jährigen leichte Verletzungen zugefügt haben, heißt es.

Auf Höhe der Schwebebahnhaltestelle "Bruch" sei der 40-Jährige schließlich mit dem Messer auf Einsatzkräfte der Polizei zugegangen.

Dabei kam es den offiziellen Informationen zufolge zum Gebrauch der Schusswaffe, bei dem der Mann schwere Verletzungen erlitten habe. Lebensgefahr bestehe laut einem Sprecher der Polizei aber nicht.

Die Polizei gab am Nachmittag einen Schuss auf einen Verdächtigen ab. Auch Rettungskräfte rückten in die Kaiserstraße aus.
Unklar war zunächst, ob mehrere Schüsse fielen. Der Bereich um die Schwebebahnhaltestelle wurde weiträumig abgesperrt. Aus Gründen der Neutralität übernimmt das Polizeipräsidium in Hagen die Ermittlungen zum Schusswaffeneinsatz.

Der Mann liegt derzeit in einem örtlichen Krankenhaus. Weitere Details haben Staatsanwaltschaft und Polizei nicht bekannt gegeben.

Erstmeldung: 6. August, 16.57 Uhr; aktualisiert: 7. August, 6.23 Uhr

Titelfoto: Florian Schmidt

