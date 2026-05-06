Auto übersehen? Crash auf B80 mit zwei Verletzten

Arenshausen (Eichsfeld) - Bei einem Unfall nahe Arenshausen sind am Mittwochmorgen zwei Menschen leicht verletzt worden.

Zwei Menschen wurden bei dem Unfall am Mittwochmorgen leicht verletzt. © Landespolizeiinspektion Nordhausen

Gegen 6.40 Uhr war eine 32-jährige Fahrerin laut Polizei mit ihrem Citroën auf der B80 in Richtung Uder unterwegs und wollte nach links auf den Zubringer zur A38 abbiegen.

Dabei übersah sie nach ersten Erkenntnissen einen entgegenkommenden Audi, wodurch es zur Kollision kam.

Beide Fahrzeuge wurden stark beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Außerdem wurde ein Verkehrszeichen zerstört. Die beiden Fahrer erlitten bei dem Crash leichte Verletzungen und wurden zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Für die Unfallaufnahme und Bergung war die B80 bis etwa 11.30 Uhr voll gesperrt.