Mädchen (13) schläft im Bus ein und wacht nachts eingeschlossen auf

Memmingen - Eine 13-Jährige hat nachts die Scheiben eines Linienbusses in Memmingen eingeschlagen, weil sie darin eingesperrt war.

Beim Abstellen eines Busses übersah der Fahrer, dass nicht alle Fahrgäste ausgestiegen waren. (Symbolfoto) © Stefan Sauer/dpa-Zentralbild/dpa

Der Busfahrer soll sie beim Abstellen des Busses übersehen haben, wie die Polizei mitteilte.

Das Mädchen war demnach während der Busfahrt eingeschlafen. Als sie aufwachte, habe sie bemerkt, dass sie allein in dem verschlossenen Bus war.

Die 13-Jährige schlug den Angaben zufolge am Montag gegen 23.40 Uhr eine Scheibe ein, um aus dem Bus zu entkommen. Dadurch sei ein Schaden von knapp 1000 Euro entstanden.