Dümmer als die Polizei erlaubt: Diebe verraten sich bei TikTok-Livestream selbst

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Nicht sehr schlau verhalten sich mutmaßliche Fahrraddiebe in Stuttgart: Einer der beiden brüstet sich im Internet mit seiner Tat und verrät sich damit selbst.

Von Kathrin Löffler

Stuttgart - Nachdem er per Livestream im Internet von seinem Fahrraddiebstahl in Stuttgart berichtet haben soll, ist ein junger Mann zusammen mit seinem mutmaßlichen Komplizen festgenommen worden.

Die Polizei kam den Tatverdächtigen schnell auf die Spur. (Symbolfoto)
Die Polizei kam den Tatverdächtigen schnell auf die Spur. (Symbolfoto)  © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Die beiden 23 und 36 Jahre alten Männer kamen am 1. Mai in Untersuchungshaft, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwoch mitteilten. Dabei hatten sie die Polizei selbst auf ihre Spur gebracht.

Mehrere Zeugen meldeten am Freitagabend, dass jemand auf TikTok live von Fahrraddiebstählen berichte.

In dem TikTok-Video soll der Mann von seinem Vorhaben berichtet und die Tat gefilmt haben. Die Polizei fahndete intensiv und nahm die beiden Männer noch am Abend in Ilsfeld (Kreis Heilbronn) fest.

In ihrem Transporter fanden sie ein E-Bike, das laut Ermittlungen am selben Tag in Stuttgart abgestellt und gestohlen worden war, sowie Uhren im Gesamtwert von 7900 Euro.

Titelfoto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

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