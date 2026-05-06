Dümmer als die Polizei erlaubt: Diebe verraten sich bei TikTok-Livestream selbst
Von Kathrin Löffler
Stuttgart - Nachdem er per Livestream im Internet von seinem Fahrraddiebstahl in Stuttgart berichtet haben soll, ist ein junger Mann zusammen mit seinem mutmaßlichen Komplizen festgenommen worden.
Die beiden 23 und 36 Jahre alten Männer kamen am 1. Mai in Untersuchungshaft, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwoch mitteilten. Dabei hatten sie die Polizei selbst auf ihre Spur gebracht.
Mehrere Zeugen meldeten am Freitagabend, dass jemand auf TikTok live von Fahrraddiebstählen berichte.
In dem TikTok-Video soll der Mann von seinem Vorhaben berichtet und die Tat gefilmt haben. Die Polizei fahndete intensiv und nahm die beiden Männer noch am Abend in Ilsfeld (Kreis Heilbronn) fest.
In ihrem Transporter fanden sie ein E-Bike, das laut Ermittlungen am selben Tag in Stuttgart abgestellt und gestohlen worden war, sowie Uhren im Gesamtwert von 7900 Euro.
Titelfoto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa