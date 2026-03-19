Auto voller Pillen und Bargeld: Drogen-Dealer mit Mega-Beute erwischt

In Berlin-Charlottenburg ging Zivilfahnder am Donnerstagnachmittag ein mutmaßlicher Drogenhändler ins Netz.

Von Marlen Rothenburg

Berlin - In Berlin-Charlottenburg ging Zivilfahndern am Donnerstagnachmittag ein mutmaßlicher Drogenhändler ins Netz. Was sie bei ihm fanden, hat es in sich!

Medikamente wie Pregabalin und Diazepam wirken euphorisierend, entspannend und angstlösend – bergen aber ein hohes Risiko für Abhängigkeit.
Medikamente wie Pregabalin und Diazepam wirken euphorisierend, entspannend und angstlösend – bergen aber ein hohes Risiko für Abhängigkeit.  © --/X/Polizei Berlin

Gegen 16 Uhr stoppte die Polizei den 22-Jährigen an der Ecke Christstraße/Danckelmannstraße.

Schnell stellte sich heraus: Der Fahrer ist kein Unbekannter. Schon mehrfach war er wegen Drogenhandels auffällig geworden, wie die Polizei bei X mitteilte.

Dann der Fund: Mit Durchsuchungsbeschluss nahmen die Polizisten Auto und Verdächtigen genau unter die Lupe – und stießen auf ein regelrechtes Pillen-Lager! Hunderte Tabletten, darunter starke Medikamente mit Wirkstoffen wie Pregabalin und Diazepam. Alles beschlagnahmt.

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Doch das war noch nicht alles: Auch Bargeld und ein Handy stellten die Ermittler sicher. Der Verdacht: Hier lief mehr als nur ein kleiner Deal.

Also nahmen die Beamten die Wohnung des jungen Mannes ins Visier. Und auch dort wurden sie fündig – Bargeld im mittleren fünfstelligen Bereich sowie mehrere tausend US-Dollar! Jackpot für die Polizei.

Der 22-Jährige musste mit aufs Revier, kam nach den Maßnahmen aber wieder auf freien Fuß. Die Ermittlungen laufen weiter.

Titelfoto: --/X/Polizei Berlin

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