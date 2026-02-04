Raubüberfall: Täter droht mit Waffe und nimmt Fiat Ducato als Beute

Rödermark - Ein Autofahrer in Südosthessen sah sich einem Räuber gegenüber, doch der Kriminelle wollte kein Geld, sondern den Autoschlüssel!

Nach einem Raubüberfall in Rödermark am Dienstagabend konnte die Polizei rasch einen Verdächtigen stellen und festnehmen. (Symbolbild) © Montage: dpa/Frank Rumpenhorst, dpa/Boris Roessler

Der Überfall ereignete sich am Dienstagabend in Rödermark/Ober-Roden, wie die Polizei am Mittwochmorgen mitteilte.

Demnach war ein 25 Jahre alter Mann mit einem braunen Fiat Ducato gegen 19.30 Uhr in der Max-Planck-Straße unterwegs und parkte seinen Wagen am Fahrbahnrand.

Als der junge Mann aus dem Auto stieg, trat ein zweiter Mann an ihn heran, "forderte demnach die Herausgabe des Fahrzeugschlüssels und soll zur Untermauerung seiner Forderung eine schwarze Schusswaffe vorgezeigt haben", wie ein Sprecher erklärte.

Der 25-Jährige übergab den Schlüssel und der Räuber fuhr mit dem Fiat davon.