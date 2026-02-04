Raubüberfall: Täter droht mit Waffe und nimmt Fiat Ducato als Beute
Rödermark - Ein Autofahrer in Südosthessen sah sich einem Räuber gegenüber, doch der Kriminelle wollte kein Geld, sondern den Autoschlüssel!
Der Überfall ereignete sich am Dienstagabend in Rödermark/Ober-Roden, wie die Polizei am Mittwochmorgen mitteilte.
Demnach war ein 25 Jahre alter Mann mit einem braunen Fiat Ducato gegen 19.30 Uhr in der Max-Planck-Straße unterwegs und parkte seinen Wagen am Fahrbahnrand.
Als der junge Mann aus dem Auto stieg, trat ein zweiter Mann an ihn heran, "forderte demnach die Herausgabe des Fahrzeugschlüssels und soll zur Untermauerung seiner Forderung eine schwarze Schusswaffe vorgezeigt haben", wie ein Sprecher erklärte.
Der 25-Jährige übergab den Schlüssel und der Räuber fuhr mit dem Fiat davon.
Überfall in Rödermark: Polizei sucht Zeugen
Die alarmierte Polizei löste umgehend eine Fahndung nach dem Wagen aus und hatte Erfolg: Der Transporter wurde im Bereich Rödermarkring/Senefelderstraße im fließenden Verkehr entdeckt und gestoppt.
Am Steuer saß ein 28-jähriger Mann, er wurde festgenommen. "Bei der Durchsuchung fanden die Einsatzkräfte in seiner Jacke eine Softair-Waffe sowie ein Pfefferspray. Beide Gegenstände wurden sichergestellt", hieß es weiter.
Die Hintergründe des Raubüberfalls sowie insbesondere die Motive des Täters sind noch völlig unklar und Gegenstand weiterer Ermittlungen.
Zeugen des Überfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06980981234 mit der zuständigen Kriminalpolizei in Offenbach am Main in Verbindung zu setzen.
Titelfoto: Montage: dpa/Frank Rumpenhorst, dpa/Boris Roessler