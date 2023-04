Autobahnpolizei rettet verletzten Falken auf der A4

Gotha - Tierischer Rettungseinsatz am Donnerstagvormittag auf der A4 bei Gera.

Die Polizisten sammelten den verletzten Falken ein und fuhren mit ihm zur Tierrettung. © Thüringer Polizei, Autobahnpolizeiinspektion

Die Autobahnpolizei war ausgerückt, um einen verletzten Falken zu retten.

Den Angaben nach saß das Tier am Fahrbahnrand der A4 in Richtung Frankfurt am Main.

Im weiteren Verlauf konnte der kleine Raubvogel eingesammelt und aus dem Gefahrenbereich gebracht werden.

Laut den Polizisten genoss der Falke die Fahrt im Streifenwagen. Anschließend wurde er an die Tierrettung der Freiwilligen Feuerwehr Waltershausen übergeben.