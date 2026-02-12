Drama in Altenheim: Rollstuhlfahrer kommt bei Brand ums Leben
Von Rabea Gruber
Blankenheim - Ein 76-Jähriger ist bei einem Brand in einem Alten- und Pflegeheim im Kreis Euskirchen ums Leben gekommen.
Das Feuer sei am Mittwochabend im Zimmer des Mannes ausgebrochen, teilte die Polizei mit. Der 76-Jährige habe zu dem Zeitpunkt in seinem Zimmer im Rollstuhl gesessen.
Pflegekräfte des Heims in der Gemeinde Blankenheim hörten den Feuermelder und löschten den Brand.
Ein Hubschrauber brachte den Bewohner ins Krankenhaus, wo er an seinen schweren Brandverletzungen starb.
Weitere Bewohner seien von den Mitarbeitern unverletzt aus dem Wohnbereich gebracht worden, hieß es. Wie es zu dem Feuer kam, muss nun ermittelt werden.
