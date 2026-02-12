Drama in Altenheim: Rollstuhlfahrer kommt bei Brand ums Leben

Blankenheim - Ein 76-Jähriger ist bei einem Brand in einem Alten- und Pflegeheim im Kreis Euskirchen ums Leben gekommen.

Bei einem Brand in einem Altenheim in Blankenheim ist ein 76-jähriger Senior ums Leben gekommen. (Symbolbild) © Marcel Kusch/dpa

Das Feuer sei am Mittwochabend im Zimmer des Mannes ausgebrochen, teilte die Polizei mit. Der 76-Jährige habe zu dem Zeitpunkt in seinem Zimmer im Rollstuhl gesessen.

Pflegekräfte des Heims in der Gemeinde Blankenheim hörten den Feuermelder und löschten den Brand.

Ein Hubschrauber brachte den Bewohner ins Krankenhaus, wo er an seinen schweren Brandverletzungen starb.