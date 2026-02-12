Drama in Altenheim: Rollstuhlfahrer kommt bei Brand ums Leben

In einem Heim in der Gemeinde Blankenheim bricht ein Feuer aus. Ein Rettungshubschrauber kommt zum Einsatz, doch einem Bewohner kann nicht mehr geholfen werden.

Von Rabea Gruber

Blankenheim - Ein 76-Jähriger ist bei einem Brand in einem Alten- und Pflegeheim im Kreis Euskirchen ums Leben gekommen.

Bei einem Brand in einem Altenheim in Blankenheim ist ein 76-jähriger Senior ums Leben gekommen. (Symbolbild)
Bei einem Brand in einem Altenheim in Blankenheim ist ein 76-jähriger Senior ums Leben gekommen. (Symbolbild)  © Marcel Kusch/dpa

Das Feuer sei am Mittwochabend im Zimmer des Mannes ausgebrochen, teilte die Polizei mit. Der 76-Jährige habe zu dem Zeitpunkt in seinem Zimmer im Rollstuhl gesessen.

Pflegekräfte des Heims in der Gemeinde Blankenheim hörten den Feuermelder und löschten den Brand.

Ein Hubschrauber brachte den Bewohner ins Krankenhaus, wo er an seinen schweren Brandverletzungen starb.

Weitere Bewohner seien von den Mitarbeitern unverletzt aus dem Wohnbereich gebracht worden, hieß es. Wie es zu dem Feuer kam, muss nun ermittelt werden.

Titelfoto: Marcel Kusch/dpa

