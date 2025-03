Autofahrer attackiert Radfahrer: 62-Jähriger Biker verletzt

Ginsheim-Gustavsburg - Offenbar absichtlich und völlig grundlos bedrängte ein Kleinwagen-Fahrer mit seinem Wagen zwei Radfahrer, am Ende wurde ein 62-jähriger Biker am Gesicht verletzt und stürzte. Der Autofahrer floh nach der Attacke, die Polizei in Südhessen fahndet nach einem Wagen aus dem Main-Taunus-Kreis.