Autofahrer aufgepasst: An diesen Tagen will die Polizei stärker kontrollieren

Magdeburg - Die Polizei in Sachsen-Anhalt kontrolliert in der kommenden Woche verstärkt Verkehrsteilnehmer auf Alkohol und Drogen am Steuer.

Die Polizei will kommende Woche wieder stärker auf Alkohol und Drogen kontrollieren. (Symbolbild) © Jan Woitas/dpa

Von Montag bis Sonntag seien täglich Kontrollen im ganzen Land geplant, teilte das Innenministerium mit. Neben Autofahrern sollen auch Motorrad-, Lastwagen- und Fahrradfahrer kontrolliert werden.

Die Kontrollwoche ist Teil der internationalen Aktion "Alcohol & Drugs".

Nach Angaben von Innenministerin Tamara Zieschang (55, CDU) gab es im vergangenen Jahr auf Sachsen-Anhalts Straßen 1269 Unfälle unter Einfluss von Alkohol oder Drogen.

Dabei seien 681 Menschen verletzt worden, zwei von ihnen tödlich.