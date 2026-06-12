Autofahrer aufgepasst: An diesen Tagen will die Polizei stärker kontrollieren
Von Lukas Dubro
Magdeburg - Die Polizei in Sachsen-Anhalt kontrolliert in der kommenden Woche verstärkt Verkehrsteilnehmer auf Alkohol und Drogen am Steuer.
Von Montag bis Sonntag seien täglich Kontrollen im ganzen Land geplant, teilte das Innenministerium mit. Neben Autofahrern sollen auch Motorrad-, Lastwagen- und Fahrradfahrer kontrolliert werden.
Die Kontrollwoche ist Teil der internationalen Aktion "Alcohol & Drugs".
Nach Angaben von Innenministerin Tamara Zieschang (55, CDU) gab es im vergangenen Jahr auf Sachsen-Anhalts Straßen 1269 Unfälle unter Einfluss von Alkohol oder Drogen.
Dabei seien 681 Menschen verletzt worden, zwei von ihnen tödlich.
Im Jahr zuvor waren den Angaben zufolge zehn Menschen bei solchen Unfällen ums Leben gekommen. Durch Drogen am Steuer starb 2025 niemand; im Jahr davor waren es fünf Tote.
Titelfoto: Jan Woitas/dpa