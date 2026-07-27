Betrunken über A4 und A72: Polizei stoppt Autofahrer

Chemnitz - Ein 44-Jähriger war am Sonntagabend betrunken mit seinem Nissan auf der Autobahn unterwegs.

Ein Nissan-Fahrer (44) war am Sonntagabend betrunken auf der Autobahn unterwegs. (Symbolbild) © Jan Woitas/dpa

Gegen 22.45 Uhr fiel der Fahrer einer Zeugin auf, die ihn in Schlangenlinien auf der A4 fahren sah. Die Frau meldete das der Polizei.

Dann wechselte der Nissan auf die A72 in Richtung Hof, verließ sie an der Anschlussstelle Chemnitz-Süd wieder, um dann weiter auf der Neefestraße stadtauswärts zu fahren.

Polizisten konnten den Nissan-Fahrer in der Jagdschänkenstraße anhalten und kontrollieren.