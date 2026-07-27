Betrunken über A4 und A72: Polizei stoppt Autofahrer
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Chemnitz - Ein 44-Jähriger war am Sonntagabend betrunken mit seinem Nissan auf der Autobahn unterwegs.
Gegen 22.45 Uhr fiel der Fahrer einer Zeugin auf, die ihn in Schlangenlinien auf der A4 fahren sah. Die Frau meldete das der Polizei.
Dann wechselte der Nissan auf die A72 in Richtung Hof, verließ sie an der Anschlussstelle Chemnitz-Süd wieder, um dann weiter auf der Neefestraße stadtauswärts zu fahren.
Polizisten konnten den Nissan-Fahrer in der Jagdschänkenstraße anhalten und kontrollieren.
Ein Atemalkoholtest mit dem Fahrer (44) ergab laut Polizei einen Wert von 1,64 Promille.
Der Tscheche musste zur Blutentnahme, sein Führerschein wurde sichergestellt und er bekam eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.
Titelfoto: Jan Woitas/dpa