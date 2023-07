Autofahrer baut Unfall und provoziert anschließend Polizei: So viel Promille ergab der Test!

Auma-Weidatal - Für Aufsehen hat am Montag ein 31-jährige Renaultfahrer in Auma-Weidatal (Landkreis Greiz) gesorgt.

Die Polizisten wurden den Angaben nach fast durchgängig beleidigt. (Symbolbild) © 123rf/sanne198

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, war der Autofahrer gegen 17.45 Uhr auf der Straße Am Weidaer Tor in Richtung Schleizer Straße unterwegs. Plötzlich verlor der Mann die Kontrolle über seinen Renault. Das Auto kam von der Straße ab und kollidierte mit einem Gartenzaun und einer Hecke.

Der 31-Jährige verletzte sich bei dem Unfall leicht. Als die Beamten an der Unfallstelle eintrafen, fiel ihnen die Alkoholisierung des Mannes auf. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab schließlich einen Wert von 1,97 Promille.

Der Mann sei aggressiv gewesen und habe die Beamten "fast durchgängig" mit dem ausgestreckten Mittelfinger beleidigt.

Darüber hinaus habe sich der Mann - bei dem letztlich eine Blutentnahme durchgeführt wurde - gegen die polizeilichen Maßnahmen körperlich gewehrt. Die Polizisten blieben jedoch unverletzt.