Autofahrer fährt Kind an und haut einfach ab!
Berlin - Am Montagabend wurde in der Wedding ein siebenjähriges Mädchen beim Überqueren der Straße von einem Auto erfasst und verletzt. Der Fahrer flüchtete anschließend vom Unfallort.
Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei wollte das Kind gegen 18 Uhr gemeinsam mit seiner zehnjährigen Schwester und zwei Freundinnen die Willdenowstraße überqueren. Dabei wurde das Mädchen von einem silberfarbenen Auto erfasst.
Die Siebenjährige erlitt eine Platzwunde am Kopf und klagte über Schmerzen am Knie. Passanten eilten sofort zu Hilfe und versorgten das Kind bis zum Eintreffen der Rettungskräfte, die es anschließend in ein Krankenhaus brachten.
Laut Zeugenaussagen hielt der Autofahrer zunächst an, stieg aus und soll sogar den Notruf gewählt haben. Kurz darauf sei er jedoch wieder eingestiegen und in Richtung Sparrstraße davongefahren.
Die Ermittlungen zum Unfall und zum bislang unbekannten Fahrer dauern an.
Titelfoto: Monika Skolimowska/dpa