Autofahrer fährt Kind an und haut einfach ab!

Berlin - Am Montagabend wurde in der Wedding ein siebenjähriges Mädchen beim Überqueren der Straße von einem Auto erfasst und verletzt. Der Fahrer flüchtete anschließend vom Unfallort.

Das Mädchen kam nach dem Unfall mit Kopfverletzungen in ein Krankenhaus. Der Fahrer ist weiterhin flüchtig. (Symbolfoto) © Monika Skolimowska/dpa

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei wollte das Kind gegen 18 Uhr gemeinsam mit seiner zehnjährigen Schwester und zwei Freundinnen die Willdenowstraße überqueren. Dabei wurde das Mädchen von einem silberfarbenen Auto erfasst.

Die Siebenjährige erlitt eine Platzwunde am Kopf und klagte über Schmerzen am Knie. Passanten eilten sofort zu Hilfe und versorgten das Kind bis zum Eintreffen der Rettungskräfte, die es anschließend in ein Krankenhaus brachten.