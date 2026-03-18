Autofahrer flieht vor Polizei, um Haftbefehl zu entgehen: Kurz darauf knallt es

Wuppertal - Ein Mann hat sich in Wuppertal eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert - mutmaßlich, um einem Haftbefehl zu entgehen.

Auf seiner Flucht vor der Polizei krachte der 33-Jährige mit seinem Wagen in ein anderes Fahrzeug. © Christoph Petersen

Die Beamten hätten das Auto des 33-Jährigen kontrollieren wollen, teilte ein Sprecher mit. Doch der Mann sei davongerast und die Polizei habe die Verfolgung aufgenommen.

Während der Flucht habe der 33-Jährige ein anderes Auto seitlich gerammt. Der 41-jährige Fahrer des Wagens wurde dabei leicht verletzt.

Kurz darauf hätten die Beamten den Wagen aus den Augen verloren, ihn später jedoch am Straßenrand abgestellt gefunden - ohne den Fahrer.

Die Beamten konnten im Umfeld des Fahrzeugs Verwandte des Halters ausfindig machen.

Bei der Durchsuchung der Wohnung hätten sie den 33 Jahre alten Mann schließlich angetroffen und festgenommen. Gegen den Mann war noch ein Haftbefehl wegen schweren Raubes offen.