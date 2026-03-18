Autofahrer flieht vor Polizei, um Haftbefehl zu entgehen: Kurz darauf knallt es
Von Jennifer Kramer
Wuppertal - Ein Mann hat sich in Wuppertal eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert - mutmaßlich, um einem Haftbefehl zu entgehen.
Die Beamten hätten das Auto des 33-Jährigen kontrollieren wollen, teilte ein Sprecher mit. Doch der Mann sei davongerast und die Polizei habe die Verfolgung aufgenommen.
Während der Flucht habe der 33-Jährige ein anderes Auto seitlich gerammt. Der 41-jährige Fahrer des Wagens wurde dabei leicht verletzt.
Kurz darauf hätten die Beamten den Wagen aus den Augen verloren, ihn später jedoch am Straßenrand abgestellt gefunden - ohne den Fahrer.
Die Beamten konnten im Umfeld des Fahrzeugs Verwandte des Halters ausfindig machen.
Bei der Durchsuchung der Wohnung hätten sie den 33 Jahre alten Mann schließlich angetroffen und festgenommen. Gegen den Mann war noch ein Haftbefehl wegen schweren Raubes offen.
Die Polizei vermutete, dass er deshalb geflohen war. Der Mann befinde sich nun in Polizeigewahrsam und solle im Laufe des Tages in eine Justizvollzugsanstalt gebracht werden.
Titelfoto: Christoph Petersen