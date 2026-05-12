Jugendamt holt Kinder aus Heim: Misshandlungs-Vorwürfe gegen Leitung

Kempten - Die Staatsanwaltschaft Kempten ermittelt wegen des Verdachts der Misshandlung von Schutzbefohlenen gegen die Leitung eines Allgäuer Kinderheims.

Dem privaten Heim-Träger wird bereits seit Jahren vorgeworfen, ein christlich-fundamentalistisches Weltbild zu vertreten. (Symbolbild) © Katarzyna Białasiewicz/123RF

Wie die Behörde auf Anfrage bestätigte, wurden die Wohnung einer beschuldigten Person sowie die Einrichtung selbst durchsucht.

Dabei seien mögliche Beweismittel sichergestellt worden, die nun ausgewertet werden sollen. Zuvor hatte der Bayerische Rundfunk berichtet.

Hintergrund der Ermittlungen ist, dass das zuständige Jugendamt nach Beschwerden ehemaliger Mitarbeiter Mitte April sechs Kinder aus der Einrichtung geholt hatte.

Der Behörde seien gewichtige Anhaltspunkte für eine mögliche Gefährdung des Kindeswohls bekanntgeworden, teilte sie mit.

Dazu zählten unter anderem "fragwürdige Erziehungsmaßnahmen, wie beispielsweise ein unangemessener Umgang mit freiheitsbeschränkenden Maßnahmen gegenüber den betreuten Kindern".

Hinter der privaten Trägergesellschaft steht ein Verein, dem mehrfach ein christlich-fundamentalistisches Weltbild unterstellt wird.