Großeinsatz in Wohngebiet: Rentner schießt um sich, SEK muss anrücken

Schönhausen (Elbe) - Aufregung in der Altmark: Ein bewaffneter Rentner hat am späten Dienstagnachmittag in Schönhausen einen Polizeieinsatz ausgelöst.

Die Polizei rückte mit einem Großaufgebot und Spezialkräften an. (Symbolbild) © Montage: 5vision Media/dpa, Monika Skolimowska/dpa, Jonas Walzberg/dpa

Der 80-jährige Deutsche habe Schüsse abgegeben, wie die Polizei mitteilte. Verletzt worden sei aber niemand. Gegen 19 Uhr sei der Mann in Gewahrsam genommen worden. Es bestehe keine akute Gefahrenlage mehr für die Bevölkerung.

Die Polizei hatte zuvor darum gebeten, das Gebiet weiträumig zu meiden. Die Bewohner sollten ihre Häuser nicht verlassen.

Anwohner hatten der Polizei gemeldet, dass es zu mehreren Schussabgaben in einem Wohngebiet gekommen war. Beamte umstellten daraufhin das Wohnhaus.

Den Spezialkräften und der Verhandlungsgruppe gelang es, Kontakt zu dem 80-Jährigen aufzunehmen und ihn gegen 19 Uhr in Gewahrsam zu nehmen. Es werde jetzt die Unterbringung des Mannes in der Psychiatrie geprüft.