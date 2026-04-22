Autofahrer hantiert in Innenstadt mit Pistole, Passant reagiert schnell und genau richtig

Kassel - Aufregung in der Kasseler Innenstadt! Ein 30 Jahre alter Autofahrer hat mit einer täuschend echt aussehenden Gasdruckpistole hantiert und damit einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst.

Die Polizei konnte den Mann (30) stoppen. (Symbolfoto) © Daniel Karmann/dpa

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, hat sich der Vorfall am Dienstag um kurz nach 15 Uhr ereignet.

Ein Zeuge hatte den Angaben zufolge den Notruf gewählt und den Beamten berichtet, dass ihm am Scheidemannplatz ein Autofahrer aufgefallen sei, der eine Pistole durchgeladen habe, mit der Waffe in der Hand in Richtung Altmarkt gefahren sei.

Zahlreiche Streifenwagen fahndeten sofort nach dem Auto, das eine Streife des Reviers Mitte nur Minuten später auf der Wolfhager Straße stoppen konnte.

Im Inneren wurden eine Gasdruckpistole zum Verschießen von Metallkugeln und zudem ein Springmesser gefunden und direkt sichergestellt.

Da zusätzlich ein Drogenvortest auf den Wirkstoff THC reagierte, musste der 30-Jährige die Beamten für eine Blutentnahme auf das Revier begleiten.