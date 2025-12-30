Autofahrer kommt bei Crash gegen Brückenpfeiler auf A67 ums Leben

Darmstadt/Pfungstadt - Tödlicher Crash in Südhessen ! Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der A67 bei Darmstadt ist am Montagabend ein Autofahrer auf tragische Weise ums Leben gekommen. Ersthelfer reagierten noch blitzschnell.

Das Auto des 37-jährigen Unfallfahrers brannte infolge des Zusammenstoßes mit dem Brückenpfeiler auf der A67 komplett aus. © 5VISION.NEWS

Wie die Polizei berichtet, war der 37-jährige Mann aus dem Landkreis Bad Dürkheim gegen 22.30 Uhr auf der A 67 zwischen der Anschlussstelle Pfungstadt und dem Darmstädter Kreuz unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam.

In einem Baustellenbereich prallte das Fahrzeug gegen einen Brückenpfeiler und wurde anschließend nach links geschleudert.

Ersthelfer zogen den Fahrer aus dem Wagen und begannen sofort mit Reanimationsmaßnahmen.

Auch nach dem Eintreffen der Rettungskräfte wurden diese fortgesetzt, jedoch ohne Erfolg. Der Mann verstarb noch an der Unfallstelle.

Zudem fing das Unfallfahrzeug Feuer und brannte vollständig aus. Durch umherfliegende Trümmerteile wurde ein weiteres Auto leicht beschädigt.

Zur Klärung des genauen Unfallhergangs zog die Polizei nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Darmstadt einen Sachverständigen hinzu.