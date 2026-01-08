Teenager werfen Schneeball auf Auto: Fahrer kommt mit dem Schrecken davon

Schockmoment auf der Straße: Nach einem gefährlichen Wurf auf ein fahrendes Auto sucht die Polizei jetzt zwei Jugendliche.

Von Rabea Gruber

Brühl - Zwei Jugendliche sollen in Brühl bei Köln mit einem großen Schneeball die Windschutzscheibe eines fahrenden Autos zum Bersten gebracht haben.

In Brühl haben zwei Teenager ein Schneeball auf ein fahrendes Auto geworfen. (Symbolbild)
In Brühl haben zwei Teenager ein Schneeball auf ein fahrendes Auto geworfen. (Symbolbild)  © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Der Schneeball wurde am frühen Mittwochabend von einer Brücke an der Konrad-Adenauer-Straße aus auf den Wagen eines 31-Jährigen geworfen, wie die Polizei mitteilte.

Die Scheibe sei gebrochen, der Fahrer aber nicht verletzt worden.

Das Auto musste den Angaben nach abgeschleppt werden.

Großer Polizeieinsatz in Heiligenstadt endet mit Festnahme in Koblenz
Polizeimeldungen Großer Polizeieinsatz in Heiligenstadt endet mit Festnahme in Koblenz

Die Ermittler suchen nach zwei etwa 13 bis 14 Jahre alten Jugendlichen, die auf der Brücke gewesen sein sollen.

Sie sollen dunkle Jacken und Mützen sowie helle Jeans getragen haben. Die Polizei warnt davor, dass Schneeball-Würfe Autofahrer erschrecken und zu schweren Unfällen führen können.

Titelfoto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Mehr zum Thema Polizeimeldungen: