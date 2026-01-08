Schüsse in Mehrfamilienhaus: Polizei schnappt bewaffneten Täter

Klostermansfeld - Ein Mann soll am Mittwochnachmittag in einem Mehrfamilienhaus in Klostermansfeld ( Mansfeld-Südharz ) mehrfach mit einer Waffe geschossen haben.

Der Mann schoss mehrmals mit einer Schreckschusspistole in die Luft. (Symbolbild) © 123RF/kunchit123

Wie das Polizeirevier Mansfeld-Südharz berichtet, ereignete sich der Vorfall in einem Gebäude in der Straße "Auf der Spitze".

Der 41-Jährige habe in dem Mehrfamilienhaus mehrere Schüsse aus einer Schreckschusspistole in die Luft gefeuert.

Anschließend soll der Mann in dem Haus eine Wohnungstür beschädigt und im Wohnraum Tierabwehrspray versprüht haben, erklärte eine Sprecherin der Polizei.

Der Tatverdächtige machte sich danach aus dem Staub. Beamte konnten ihn jedoch wenig später durch Hinweise feststellen. Bei der Durchsuchung wurden die Tatwaffe und das Spray gesichert.