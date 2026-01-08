Schüsse in Mehrfamilienhaus: Polizei schnappt bewaffneten Täter
Klostermansfeld - Ein Mann soll am Mittwochnachmittag in einem Mehrfamilienhaus in Klostermansfeld (Mansfeld-Südharz) mehrfach mit einer Waffe geschossen haben.
Wie das Polizeirevier Mansfeld-Südharz berichtet, ereignete sich der Vorfall in einem Gebäude in der Straße "Auf der Spitze".
Der 41-Jährige habe in dem Mehrfamilienhaus mehrere Schüsse aus einer Schreckschusspistole in die Luft gefeuert.
Anschließend soll der Mann in dem Haus eine Wohnungstür beschädigt und im Wohnraum Tierabwehrspray versprüht haben, erklärte eine Sprecherin der Polizei.
Der Tatverdächtige machte sich danach aus dem Staub. Beamte konnten ihn jedoch wenig später durch Hinweise feststellen. Bei der Durchsuchung wurden die Tatwaffe und das Spray gesichert.
Am Tatort mussten vier Personen aufgrund gesundheitlicher Beschwerden medizinisch versorgt werden. Die Feuerwehr war ebenfalls im Einsatz und sorgte für die Belüftung der Räumlichkeiten.
Die Polizei hat Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung und des Verstoßes gegen das Waffengesetz aufgenommen.
