Streit in Flüchtlingsheim eskaliert: SEK im Einsatz

Eschweiler - Ein ausgearteter Streit in einem Flüchtlingsheim in Eschweiler hat für einen Großeinsatz der Polizei unter Beteiligung von Spezialeinsatzkräften gesorgt.

Ein Streit in einer Flüchtlingsunterkunft ist dermaßen eskaliert, dass sogar das SEK zum Einsatz kommen musste. © NEWS5 / Joachim Kollednigg

Demnach seien gegen 5.40 Uhr zwei Zimmernachbarn der kommunalen Unterbringungseinrichtung in der Grachtstraße aneinandergeraten. Die Auseinandersetzung mündete zunächst in einer Sachbeschädigung.

Während einer der beiden Streithähne daraufhin aus der Unterkunft flüchtete, bedrohte ein 34-jähriger Mann die hinzugerufenen Polizeibeamten mit einem abgebrochenen Glas sowie einer Holzlatte.

Zwar versuchten die Beamten, den Mann mit einer Elektroschockpistole außer Gefecht zu setzen, doch der Versuch schlug fehl.

Der 34-jährige Flüchtling zog sich anschließend in ein Zimmer zurück und drohte unter anderem mit einem Messer, weshalb die Polizisten das SEK dazurief.