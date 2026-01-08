Streit in Flüchtlingsheim eskaliert: SEK im Einsatz

Ein ausgearteter Streit in einem Flüchtlingsheim hat in Eschweiler für einen Großeinsatz der Polizei unter Beteiligung von Spezialeinsatzkräften gesorgt.

Von Florian Fischer

Eschweiler - Ein ausgearteter Streit in einem Flüchtlingsheim in Eschweiler hat für einen Großeinsatz der Polizei unter Beteiligung von Spezialeinsatzkräften gesorgt.

Ein Streit in einer Flüchtlingsunterkunft ist dermaßen eskaliert, dass sogar das SEK zum Einsatz kommen musste.
Ein Streit in einer Flüchtlingsunterkunft ist dermaßen eskaliert, dass sogar das SEK zum Einsatz kommen musste.  © NEWS5 / Joachim Kollednigg

Demnach seien gegen 5.40 Uhr zwei Zimmernachbarn der kommunalen Unterbringungseinrichtung in der Grachtstraße aneinandergeraten. Die Auseinandersetzung mündete zunächst in einer Sachbeschädigung.

Während einer der beiden Streithähne daraufhin aus der Unterkunft flüchtete, bedrohte ein 34-jähriger Mann die hinzugerufenen Polizeibeamten mit einem abgebrochenen Glas sowie einer Holzlatte.

Zwar versuchten die Beamten, den Mann mit einer Elektroschockpistole außer Gefecht zu setzen, doch der Versuch schlug fehl.

Teenager werfen Schneeball auf Auto: Fahrer kommt mit dem Schrecken davon
Polizeimeldungen Teenager werfen Schneeball auf Auto: Fahrer kommt mit dem Schrecken davon

Der 34-jährige Flüchtling zog sich anschließend in ein Zimmer zurück und drohte unter anderem mit einem Messer, weshalb die Polizisten das SEK dazurief.

Hinweise auf Drogenkonsum bei 34-Jährigem

Der 34-jährige Mann musste aufgrund seiner Verletzungen durch die Festnahme in ein Krankenhaus gebracht werden.
Der 34-jährige Mann musste aufgrund seiner Verletzungen durch die Festnahme in ein Krankenhaus gebracht werden.  © NEWS5 / Joachim Kollednigg

Gegen 09.37 Uhr konnte der Mann in seinem Zimmer durch Spezialeinsatzkräfte festgenommen werden. Der Flüchtling leistete dabei erheblichen Widerstand.

Da er bei der Festnahme Verletzungen davontrug, wurde der 34-Jährige zunächst zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die eingesetzten Beamten blieben glücklicherweise unverletzt.

Dem Flüchtling wurde im Krankenhaus noch eine Blutprobe entnommen, da sich bei ihm Hinweise auf einen Drogenkonsum ergaben.

Mit Schusswaffe an Landstraße unterwegs? Mann löst Polizeieinsatz aus
Polizeimeldungen Mit Schusswaffe an Landstraße unterwegs? Mann löst Polizeieinsatz aus

Die weiteren Ermittlungen dauern allerdings noch an.

Titelfoto: NEWS5 / Joachim Kollednigg

Mehr zum Thema Polizeimeldungen: