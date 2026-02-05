Alkoholisierter Autofahrer rauscht in Bus

Neuenbürg - Ein 58-Jähriger ist am Mittwochabend in Neuenbürg (Enzkreis) angetrunken in einen Bus gerauscht.

Die Polizisten bemerkten, dass der Fahrer Alkohol getrunken hatte. (Symbolfoto) © Carsten Rehder/dpa

Gegen 22.30 Uhr fuhr der Audi-Fahrer auf der B294 von Höfen an der Enz in Richtung Neuenbürg, teilt die Polizei mit.

Nach derzeitigem Kenntnisstand kam der 58-jährige Fahrer in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn und krachte in einen Linienbus.

Der Fahrer des Linienbusses und seine drei Passagiere blieben unverletzt.

Die Polizei bemerkte bei der Unfallaufnahme, dass der Audi-Fahrer Alkohol getrunken hatte.

Ein Atemalkoholtest ermittelte einen Wert von 1,2 Promille. Da der Mann leicht verletzt war, wurde er in einem Krankenhaus ambulant versorgt. Außerdem wurde ihm Blut abgenommen.