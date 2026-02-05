Alkoholisierter Autofahrer rauscht in Bus
Neuenbürg - Ein 58-Jähriger ist am Mittwochabend in Neuenbürg (Enzkreis) angetrunken in einen Bus gerauscht.
Gegen 22.30 Uhr fuhr der Audi-Fahrer auf der B294 von Höfen an der Enz in Richtung Neuenbürg, teilt die Polizei mit.
Nach derzeitigem Kenntnisstand kam der 58-jährige Fahrer in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn und krachte in einen Linienbus.
Der Fahrer des Linienbusses und seine drei Passagiere blieben unverletzt.
Die Polizei bemerkte bei der Unfallaufnahme, dass der Audi-Fahrer Alkohol getrunken hatte.
Ein Atemalkoholtest ermittelte einen Wert von 1,2 Promille. Da der Mann leicht verletzt war, wurde er in einem Krankenhaus ambulant versorgt. Außerdem wurde ihm Blut abgenommen.
Nach dem Unfall war die B294 für drei Stunden voll gesperrt. Der Bus musste abgeschleppt und die Straße von ausgelaufenen Flüssigkeiten gereinigt werden. Der Sachschaden wird auf rund 8000 Euro geschätzt.
