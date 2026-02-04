So will Reul die Polizei effizienter machen - Innenminister erntet prompt Kritik

Die Polizei soll effizienter werden und Aufgaben abgeben. Der Innenminister hat 35 Maßnahmen vorgestellt. Die Kritik ließ nicht lange auf sich warten.

Von Frank Christiansen Düsseldorf - NRW-Innenminister Herbert Reul (73, CDU) hat 35 Vorschläge für eine effizientere Polizei vorgestellt. Eine polizeiinterne Arbeitsgruppe hatte sie aus 638 Themen ausgewählt.

Die Polizei soll effizienter werden und Aufgaben abgeben. NRW-Innenminister Herbert Reul (73, CDU) hat 35 Maßnahmen vorgestellt. © Rolf Vennenbernd/dpa "Ich will mehr Polizei auf der Straße und weniger am Schreibtisch", sagte Reul. "Deshalb müssen wir Aufgaben bündeln, Abläufe digitalisieren und überflüssigen Papierkram abschaffen." So soll die Online-Strafanzeige optimiert werden. Mithilfe eines KI-Chatbots könnten aufwendige Nachfragen bei den jährlich immerhin 250.000 online gestellten Strafanzeigen weitgehend vermieden werden. Ordnungswidrigkeiten sollen nur noch digital erfasst und Verkehrsunfälle mit Sachschäden nur noch aufgenommen werden, wenn Uneinigkeit zwischen den Unfallparteien besteht. Alleinunfälle ohne Fremdschäden sollten von der Polizei gar nicht mehr dokumentiert werden. Polizeimeldungen Junge im Benz liefert sich Jagd mit der Polizei: 14-Jähriger muss gefesselt werden Ihren Sportleistungsnachweis sollen die Polizisten künftig nur noch alle zwei Jahre erbringen. Die Zahl der Polizisten bei Fußballeinsätzen soll reduziert und der Aufwand für die Tausenden Anfragen von Landtagsabgeordneten optimiert werden. Der Objektschutz könnte kostengünstiger von Regierungsbeschäftigten oder dem Sicherheitsgewerbe übernommen werden.

Etliche Aufgaben-Bereiche sollen ausgelagert werden

NRW-Innenminister Reul "will mehr Polizei auf der Straße und weniger am Schreibtisch". (Symbolbild) © 123rf/lukassek Auf landesweite Fahndungs- und Kontrolltage soll künftig verzichtet werden. Die Leichenschau könnte künftig durch qualifizierte externe Kräfte erfolgen, nicht mehr durch Polizisten. Fortbildungen der Bereitschaftspolizei sollen weniger werden und könnten insgesamt häufiger dezentral erfolgen. Die Verfolgung von Ruhestörungen und Falschparken seien kommunale Aufgaben - wie die Annahme von Fundsachen. Die Polizei würde sie gerne loswerden und auch nicht länger Führerscheine für den Zeitraum von Fahrverboten aufbewahren. Als Ersatz-Postboten für die Zustellung von Haftbefehlen der Justiz möchten sich die Polizisten ebenfalls nicht länger verpflichtet sehen. Die Staatsanwaltschaften sollten sich zudem digital über den Ermittlungsstand informieren können, um Doppelermittlungen zu vermeiden. Zeichnet sich bereits ab, dass die Staatsanwaltschaft ein Verfahren einstellen wird, sollte die Kriminalpolizei nicht länger aufwendig weiter ermitteln müssen. Polizeimeldungen Raubüberfall! Maskierte klingeln an Haustür und zücken Schusswaffe "Das ist kein Paukenschlag, keine Sensationsreform", dämpfte Reul die Erwartungen.

Gewerkschaft der Polizei mit klarer Meinung zu Reuls Reform: "Komplett neben der Spur"