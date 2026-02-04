Autofahrer stirbt nach Frontal-Kollision mit Lkw

Auma-Weidatal - Im Landkreis Greiz hat sich am frühen Dienstagnachmittag ein tödlicher Verkehrsunfall ereignet.

Der verunglückte Autofahrer überlebte den Unfall nicht. © Screenshot/Facebook/Freiwillige Feuerwehr Triebes

Der folgenschwere Crash hatte sich gegen 13.30 Uhr auf der Landstraße 2331 zwischen Staitz und Auma abgespielt, teilte die Polizei mit.

Aus bislang noch ungeklärten Gründen war ein Autofahrer im Kurvenbereich frontal mit einem entgegenkommenden Lkw zusammengestoßen. Der Sattelzug blieb im angrenzenden Feld stehen und musste geborgen werden.

Während der 40-Jährige noch an der Unglücksstelle verstarb, wurde der 65-jährige Lkw-Fahrer schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.