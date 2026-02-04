Zoll zieht Luxus-G-Klasse aus dem Verkehr: Fahrer soll 25.000 Euro blechen

Heilbronn - Zöllner aus Heilbronn haben vergangene Woche Dienstag (27. Januar) auf der A8 bei Heimsheim (Enzkreis) zugeschlagen. Im Visier: eine luxuriöse G-Klasse von Mercedes-Benz .

Die dunkle G-Klasse steht vorerst auf dem Hof vom Zoll. © Hauptzollamt Heilbronn

An dessen Steuer saß ein 52 Jahre alter Ukrainer, auch der Offroader war in der Ukraine zugelassen.

Laut Hauptzollamt Heilbronn habe der Fahrer angegeben, seit knapp vier Jahren in Deutschland zu leben und hierzulande auch seine Brötchen zu verdienen. "Nachweisen konnte er dies mit einem gültigen Aufenthaltstitel", teilte der Zoll mit.

Blöd nur, dass die G-Klasse auf eine ukrainische Firma zugelassen war und der 52-Jährige nicht beweisen konnte, auch dort zu arbeiten. Der Ukrainer habe jedoch eine sogenannte "vorübergehende Verwendung" beanspruchen wollen. Soll heißen: Er gab an, den Benz nur kurz genutzt zu haben, ehe der Wagen wieder zurück gen Ukraine geht.

Die Zöllner glaubten dem 52-Jährigen nicht und gingen davon aus, dass die G-Klasse dauerhaft in Deutschland gefahren wird. Der Mann wurde zur Kasse gebeten.