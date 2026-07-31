Autofahrer würgt Polizisten - alles wegen einer Verkehrskontrolle

Ebendorf - Bereits in der Nacht auf Mittwoch wollte sich ein Autofahrer einer Verkehrskontrolle entziehen. Die Flucht endete mit mehreren Verletzten.

Ein Polizist (21) wurde bei einer Verkehrskontrolle angegriffen. (Symbolfoto) © Philip Dulian/dpa

Gegen 0.30 Uhr wollte eine Streife der Polizei einen 39-jährigen Deutschen kontrollieren, der auf der B71 in der Börde unterwegs war.

Der Autofahrer raste zunächst davon, blieb dann aber in Ebendorf (Sachsen-Anhalt) stehen. Während der Kontrolle versuchte der 39-Jährige in ein Mehrfamilienhaus zu fliehen. Als ein 21-jähriger Polizist ihn daran hindern wollte, griff der Raser ihn an.

Wie die Polizeiinspektion Magdeburg am Freitag mitteilte, würgte der 39-Jährige den jungen Beamten und versuchte, seine Dienstwaffe aus dem Holster zu ziehen.

Durch die Hilfe seines Kollegen konnte sich der Polizist aus dem Griff befreien. Der Tatverdächtige leistete weiter Widerstand, konnte aber schließlich festgenommen werden. Hierbei wurden weitere Personen verletzt.

In seinem Besitz fanden die Einsatzkräfte eine kleinere Menge Drogen, hieß es. Der 21-jährige Polizist musste ins Krankenhaus.