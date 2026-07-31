Stein von Brücke auf Fahrzeug geworfen: Autofahrerin hat Glück im Unglück, Polizei sucht Zeugen

Stockstadt am Rhein - Das hätte deutlich schlimmer ausgehen können! Bei Stockstadt hat eine noch unbekannte Person von einer Fußgängerbrücke einen Stein auf ein Auto geworfen. Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen.

Die Polizei ermittelt nach dem Steinwurf. (Symbolfoto) © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

Wie die Beamten am Freitagmorgen mitteilten, wurde der Wagen einer 26 Jahre alten Frau am Donnerstagabend gegen 20.15 Uhr getroffen.

Die Autofahrerin war zu diesem Zeitpunkt gerade auf der Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße unterwegs, passierte die dortige Unterführung, über die eine Fußgängerbrücke führt. Das Wurfgeschoss traf die Windschutzscheibe und hinterließ einen Schaden.