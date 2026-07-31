Kurioser Betrug aus der Gefängniszelle: Knacki verkauft Autos, die er nie hatte, und kassiert sechsstellige Summe

Rostock - Eine dreiköpfige Bande soll in 49 Betrugsfällen rund 129.000 Euro kassiert haben. Die Älteste ist 84, der Drahtzieher sitzt seit zehn Jahren im Knast.

Der 44-jährige Beschuldigte sitzt seit 2016 im Knast. (Symbolfoto) © Julian Stratenschulte/dpa

Wie das Kriminalkommissariat Rostock am Freitag mitteilte, führten die Beamten am Donnerstag umfangreiche Durchsuchungsmaßnahmen unter anderem in Warnemünde durch.

Der Verdacht: gewerbs- und bandenmäßiger Betrug. Die Ermittlungen werden bereits seit September 2025 geführt und richten sich gegen drei Beschuldigte. Bundesweit geht es um 49 Betrugsfälle mit einer vorläufigen Schadenssumme von rund 129.000 Euro.

Bei den Beschuldigten handelt es sich um einen 44-jährigen Mann und zwei Frauen im Alter von 56 und 84 Jahren.

Der Mann sitzt seit 2016 in einem Gefängnis und soll die Taten gemeinsam mit den Frauen begangen haben.

Nach aktuellen Erkenntnissen hat der 44-Jährige seit mindestens Februar 2023 über verschiedene Online-Plattformen Autos zum Verkauf angeboten, die er aber gar nicht besaß.

Fahrzeugdaten und Bilder soll er aus bestehenden Anzeigen ergattert haben, indem er sich als Kaufinteressent ausgegeben hat.