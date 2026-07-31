31.07.2026 10:04 Polizei sucht nach Fußball-Chaot: Verdächtiger stellt sich freiwillig

Die Kölner Polizei sucht nach einem versuchten Angriff auf mehrere Beamte nach einem Fußball-Chaoten. Dafür wurden nun Lichtbilder des Mannes veröffentlicht.

Von Jonas Reihl

Nach der Öffentlichkeitsfahndung der Polizei Köln sind mehrere Hinweise auf die Identität des gesuchten Fußballanhängers bei den Ermittlern eingegangen. Inzwischen hat sich der Tatverdächtige durch seinen Rechtsbeistand gestellt.

Erstmeldung 27. Juli, 19.44 Uhr: Wer kennt diesen Fan von Fortuna Düsseldorf?

Düsseldorf/Leverkusen - Die Polizei sucht nach einem versuchten Angriff auf mehrere Beamte nach einem Fußball-Chaoten. Dafür wurden nun Lichtbilder des Mannes veröffentlicht.

Mit Lichtbildern hat die Polizei nach dem Anhänger von Fortuna Düsseldorf gesucht. © Bildmontage: Carsten Rehder/dpa, Polizei Köln (3) Der Fan von Fortuna Düsseldorf soll sich beim DFB-Pokal-Halbfinalspiel gegen Bayer 04 Leverkusen am 3. April 2024 in der BayArena mit weiteren Vereinsanhängern mit einer von den Beamten kontrollierten Person solidarisiert und in diesem Zusammenhang versucht haben, mit Gewalt durch ein Stadiontor auf das Stadiongelände zu gelangen. Zudem wird ihm vorgeworfen, die Ordnungshüter tätlich angegriffen und mit einem Gegenstand beworfen zu haben. Er wird daher wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung, Landfriedensbruch, Angriffs auf Vollstreckungsbeamte sowie wegen eines Verstoßes gegen das Vermummungsverbot gesucht.