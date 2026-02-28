Autofahrer zerkratzt fast 40 Fahrzeuge und will nicht die Polizei rufen

Durch die Äste wurden zahlreiche parkende Fahrzeuge beschädigt. (Symbolfoto) © 123RF/irontrybex

Ein Autofahrer hatte auf seinem Anhänger Äste transportiert, teilte die Polizei mit. Allerdings ragte das Gestrüpp über den Anhänger hinaus und zerkratzte auf der Fahrtstrecke zahlreiche parkende Autos. Ein Teil der Ladung fiel sogar vom Hänger und blieb auf der Straße liegen. "Misslungene Ladungssicherung kann ihm ruhigen Gewissens unterstellt werden", erklärten die Beamten.

Hinter dem 42-Jährigen fahrende Verkehrsteilnehmer hatten noch vergeblich versucht, ihn durch Hupen mit Licht und Horn auf die Gefahr aufmerksam zu machen – allerdings vergeblich.

Als der Autofahrer zu Hause angekommen war, wurde der Mann durch Zeugen aufgefordert, die Polizei zu informieren, was er aber nicht tat. Die Polizei Nordhausen ermittelt nun wegen des Verdachtes des unerlaubten Entfernens vom Unfallort.