Autofahrer zerkratzt fast 40 Fahrzeuge und will nicht die Polizei rufen
Nordhausen - In Nordhausen wurden am Freitagabend zahlreiche Fahrzeuge demoliert.
Ein Autofahrer hatte auf seinem Anhänger Äste transportiert, teilte die Polizei mit. Allerdings ragte das Gestrüpp über den Anhänger hinaus und zerkratzte auf der Fahrtstrecke zahlreiche parkende Autos. Ein Teil der Ladung fiel sogar vom Hänger und blieb auf der Straße liegen. "Misslungene Ladungssicherung kann ihm ruhigen Gewissens unterstellt werden", erklärten die Beamten.
Hinter dem 42-Jährigen fahrende Verkehrsteilnehmer hatten noch vergeblich versucht, ihn durch Hupen mit Licht und Horn auf die Gefahr aufmerksam zu machen – allerdings vergeblich.
Als der Autofahrer zu Hause angekommen war, wurde der Mann durch Zeugen aufgefordert, die Polizei zu informieren, was er aber nicht tat. Die Polizei Nordhausen ermittelt nun wegen des Verdachtes des unerlaubten Entfernens vom Unfallort.
Bislang konnten 38 beschädigte Fahrzeuge ermittelt werden. Der Sachschaden soll bei über 10.000 Euro liegen. An Autos, die betroffen sind, wurden seitens der Polizei Benachrichtigungen hinterlassen.
