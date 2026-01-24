Autofahrerin kann nicht mehr reagieren: Kind (8) wird angefahren

Allstedt - Am Freitagnachmittag wurde ein Mädchen in Allstedt ( Landkreis Mansfeld-Südharz ) von einem Auto angefahren.

Das 8-jährige Mädchen musste in ein Krankenhaus gebracht werden. (Symbolbild) © Monika Skolimowska/dpa

Wie die Polizeiinspektion Halle berichtet, befand sich gegen 15.20 Uhr eine Autofahrerin in der Breiten Straße und war in Richtung Bäckerplatz unterwegs.

Plötzlich sei ein 8-jähriges Mädchen von links nach rechts über die Straße gelaufen, hieß es.

Die Frau konnte ihren Wagen nicht mehr rechtzeitig bremsen. Es kam zum Zusammenstoß mit dem Kind.

Vermutlich habe die Geschwindigkeit des Autos Schlimmeres verhindert. Laut ersten Erkenntnissen war der Wagen mit Schrittgeschwindigkeit unterwegs.

Dadurch habe sich das Mädchen nur leicht verletzt.