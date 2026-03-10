Kind treibt leblos in Teich? Polizei im Großeinsatz, doch der Fund überrascht alle

In Halberstadt ist die Polizei zu einem Großeinsatz ausgerückt. Ein Anrufer meldete ein vermeintlich lebloses Kind in einem Teich.

Von Sophie Marie Kemnitz

Halberstadt - Schockmoment in Halberstadt: Ein vermeintlich in einem Teich treibendes Kleinkind löste am Montag einen Großeinsatz der Polizei aus.

Polizei, Feuerwehr und ein Notarzt waren vor Ort im Einsatz. (Symbolbild)
Polizei, Feuerwehr und ein Notarzt waren vor Ort im Einsatz. (Symbolbild)  © Jens Kalaene/dpa

Ein Anrufer hatte seine Beobachtung beim Polizeirevier Harz gemeldet. Da die Beamten zunächst von einem Ernstfall ausgingen, rückten mehrere Rettungskräfte, ein Notarzt sowie die Feuerwehr an.

Vor Ort stellte sich jedoch heraus, dass es sich bei der treibenden Person lediglich um eine Puppe handelte. Diese war an einem Stock befestigt und trieb auf dem Wasser.

Der Kopf der Puppe war zudem mit einem Überzug bedeckt und sah aus wie ein Kleinkind, erklärte ein Sprecher der Polizei.

Während der "Rettungsaktion" hatte sich eine größere Menschenmenge versammelt, um den Einsatz zu beobachten.

Da der Eindruck eines Unglücks erweckt wurde, ermittelt die Polizei nun wegen Beeinträchtigung von Nothilfemitteln gegen Unbekannt.

Personen, die sachdienliche Hinweise zur Tat oder Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Harz unter der Telefonnummer 03941/674-293 zu melden.

