Drei Autos auf Parkplatz brennen lichterloh: War es Brandstiftung?

Neuburg an der Donau - Auf einem Parkplatz brannten drei Autos vollständig aus. War ein technischer Defekt schuld oder hat jemand vorsätzlich Feuer gelegt?

Polizei und Feuerwehr wurden zu einem Parkplatz in Neuburg alarmiert. (Symbolfoto) © Matthias Bein/dpa

Polizei und Feuerwehr wurden in der Nacht auf Dienstag gegen 3.30 Uhr zum Bürgermeister-Hocheder-Platz gerufen. Zeugen zufolge brannte dort ein VW Golf.

Vor Ort hatten die Flammen auch auf zwei daneben geparkte Autos übergegriffen: Ein Ford Focus und ein Audi Q8 brannten ebenfalls lichterloh.

Ein weiteres Ausbreiten konnte durch die Feuerwehr Neuburg verhindert werden, die drei Autos brannten jedoch vollständig aus. Der Sachschaden beläuft sich ersten Einschätzungen nach auf 100.000 Euro.

Zur Brandursache ermittelt nun die Kriminalpolizei Ingolstadt. Aufgrund der Zerstörung der Autos konnten weder ein technischer Defekt noch eine vorsätzliche Brandstiftung ausgeschlossen werden.