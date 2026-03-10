Polizeikontrolle läuft aus Ruder: Frau schlägt Polizeibeamtin ins Gesicht

Wächtersbach - Diese Personenkontrolle ist völlig aus dem Ruder gelaufen: Eine Polizistin wurde am Bahnhof in Wächtersbach von einer 43 Jahre alten Frau attackiert und verletzt.

Die Polizei konnte die 43-Jährige festnehmen. (Symbolbild) © Arne Dedert/dpa

Wie das Polizeipräsidium Südosthessen am Dienstagabend mitteilte, war es am Nachmittag gegen 15.20 Uhr zu dem Vorfall gekommen, als Einsatzkräfte die 43-Jährige überprüfen wollten.

Gegen die Angreiferin lag laut Ermittlungsstand bereits ein bestehender offener Haftbefehl vor.

Während der Kontrolle schlug die Frau der Beamtin mit der Faust ins Gesicht, diese erlitt durch den Schlag leichte Verletzungen. Die 43-Jährige konnte trotz ihres Widerstands festgenommen werden.

Sie wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.