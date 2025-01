Autoklau auf Drogen: Hund Seiko führt Polizei zu mutmaßlichen Audi-Dieb!

A4 (Bautzen-Stiebitz) - Immer der Nase nach: Ein Polizeihund hat Beamte am gestrigen Mittwochmittag auf einer Raststätte an der A4 bei Bautzen zu einem mutmaßlichen Autodieb geführt!

Der Audi im Wert von 35.000 Euro war derweil im Raum Heidelberg (Baden-Württemberg) als gestohlen gemeldet worden! Der Tatverdächtige kam nicht drumherum, die Nacht auf dem Revier zu verbringen.

Noch am heutigen Donnerstag soll entschieden werden, ob der 47-Jährige weiter hinter Gittern bleibt. Was am Kennzeichen des Q7 so auffällig war, konnte auf TAG24-Nachfrage nicht beantwortet werden.