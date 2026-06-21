Autoknacker klauen Toyota, machen auf Flucht Pause - und bereuen es bitter

Großweitzschen/Halle (Saale) - Auf frischer Tat ertappt: Die Polizei hat drei Personen auf einem Parkplatz im Landkreis Mittelsachsen gestellt, die zuvor ein Auto in Sachsen-Anhalt geklaut haben sollen.

Sie haben vermutlich die Scheibe des Toyota eingeschlagen, um dann damit davonzufahren. (Symbolbild) © 123RF/urbanphotographer

Die Streife der Autobahnpolizei war am Samstagnachmittag gegen 13.25 Uhr in der Nähe des Autohofs Döbeln-Nord unterwegs, als sie auf dem Parkplatz in der Gärtitzer Straße in Großweitzschen das Trio samt einem Mercedes E-300 und einem Toyota C-HR entdeckte.

Laut Polizeisprecher Moritz Peters waren an Letzterem keine Kennzeichen angebracht. Außerdem sei die Scheibe der Fahrerseite zerstört gewesen. Bei den Personen handelte es sich um eine 19-jährige Frau und zwei Männer im Alter von 18 und 22 Jahren, alle stammen aus Polen.

Bei der Kontrolle des Wagens fanden die Beamten zwei deutsche Nummernschilder mit Zulassung in Halle (Saale) und ein polnisches Kennzeichen. Schnell stellte sich heraus, dass der Toyota erst in der Nacht zuvor in Halle geklaut worden war.

Wie die Polizei dort berichtete, wurde der Wagen in der Lutherstraße entwendet, was der Besitzerin gegen 5.45 Uhr am Samstagmorgen aufgefallen war.