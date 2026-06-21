Eis-Hunger nach Einbruch: Diebe plündern Tiefkühler

Eisenhüttenstadt - Diese Einbrecher hatten offenbar nicht nur Lust auf Beute, sondern auch auf eine süße Abkühlung.

Nach ihrer spontanen Eis-Pause machten sich die Täter mit der restlichen Beute aus dem Staub. (Symbolbild) © Sebastian Kahnert/dpa

Die bislang Unbekannten sind am Freitag in eine Minigolfanlage in Eisenhüttenstadt eingestiegen und haben sich dort an einem Tiefkühlschrank bedient. Ihr Ziel: Speiseeis.

Doch damit nicht genug. Die Naschkatzen konnten offenbar nicht warten und gönnten sich ihre eisige Erfrischung gleich noch am Tatort.

Als die Polizei eintraf, entdeckten die Beamten mehrere leere Eisverpackungen.

Von den Tatverdächtigen fehlte jedoch jede Spur.