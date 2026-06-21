Eis-Hunger nach Einbruch: Diebe plündern Tiefkühler
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Eisenhüttenstadt - Diese Einbrecher hatten offenbar nicht nur Lust auf Beute, sondern auch auf eine süße Abkühlung.
Die bislang Unbekannten sind am Freitag in eine Minigolfanlage in Eisenhüttenstadt eingestiegen und haben sich dort an einem Tiefkühlschrank bedient. Ihr Ziel: Speiseeis.
Doch damit nicht genug. Die Naschkatzen konnten offenbar nicht warten und gönnten sich ihre eisige Erfrischung gleich noch am Tatort.
Als die Polizei eintraf, entdeckten die Beamten mehrere leere Eisverpackungen.
Von den Tatverdächtigen fehlte jedoch jede Spur.
Auch die übrige Eis-Beute blieb verschwunden. Wie hoch der entstandene Schaden ist, wurde zunächst nicht bekannt. Die weiteren Ermittlungen dauern an.
Titelfoto: Sebastian Kahnert/dpa