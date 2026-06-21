Feuerwehr im Großeinsatz: Lagerhalle droht einzustürzen, Nina-App löst aus

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Eine brennende Firmenhalle hat in Wegberg im Kreis Heinsberg für einen Großeinsatz der Feuerwehr gesorgt.

Von Christine Bähr

Wegberg - Eine brennende Firmenhalle hat in Wegberg im Kreis Heinsberg für einen Großeinsatz der Feuerwehr gesorgt.

Mithilfe der Nina-App warnte die Feuerwehr die Bevölkerung in mehreren Stadtteilen vor einer Geruchsbelästigung. (Symbolbild)
Mithilfe der Nina-App warnte die Feuerwehr die Bevölkerung in mehreren Stadtteilen vor einer Geruchsbelästigung. (Symbolbild)  © Bernd Weißbrod/dpa

Gemeldet worden sei der Brand am Sonntagmorgen von Passantinnen und Passanten, sagte eine Sprecherin der Feuerwehr.

Es habe eine starke Rauchentwicklung gegeben. Verletzt worden sei niemand.

Die Löscharbeiten an der einsturzgefährdeten Lagerhalle dauerten voraussichtlich noch mehrere Stunden an, berichtete die Sprecherin in den Mittagsstunden.

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Unter anderem über die App Nina warnte die Feuerwehr in den Städten Wegberg, Wassenberg und Heinsberg vor einer Geruchsbelästigung. Für die Bevölkerung bestehe jedoch keine Gefahr.

Die Brandursache war zunächst unklar.

In der Halle hätten sich unter anderem Gasflaschen befunden, die in den Flammen explodiert seien. Auch zur Höhe des Sachschadens wurde am Mittag noch nichts bekannt.

Titelfoto: Bernd Weißbrod/dpa

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