Automat beklaut Mann, der ruft die Polizei

Weimar - Da war plötzlich das Geld weg: Ein Mann wollte sich am Sonntag in Weimar etwas an einem Automaten ziehen, aber der nahm nur das Geld. Da rief der Mann die Polizei .

In Weimar hat ein Snackautomat einen 20-Euro-Schein geschluckt, aber keine Ware ausgegeben. Da rief der Besitzer des Scheins die Polizei. (Symbolbild) © Christoph Reichwein/dpa

Der "Diebstahl" passierte in der Dingelstedtstraße. Als die Polizisten bei dem verzweifelten Mann eintrafen, stellte sich heraus, dass der Automat tatsächlich defekt war.

"Die eingesetzten Beamten fragten daraufhin im benachbarten Imbiss nach. Dort war der Betreiber des Automaten bekannt und konnte erreicht werden", berichtet ein Polizeisprecher.

Ein Imbiss-Mitarbeiter sprang kurzerhand ein und legte die 20 Euro aus. Der Betreiber des Automaten sagte zu, dass das Geld erstattet würde.