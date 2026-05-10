Kneipenabend eskaliert: Nach dem Wett-Trinken läuft Blut

Altenburg - Die 31. Auflage der Altenburger Kneiptour ist für einen 21-Jährigen schmerzhaft zu Ende gegangen.

Ein junger Mann wollte seine Niederlage nicht akzeptieren und verpasste seinem Gegner einen Kopfstoß. © 123RF/ buraratn

In der Innenstadt hatte am Samstagabend Ausnahmezustand geherrscht. An zehn verschiedenen Locations wurde der legendäre Kneipenabend in der ehemaligen Residenzstadt zelebriert.

Zwei junge Männer hatten in der Kronengasse ein sogenanntes Wetttrinken veranstaltet, teilte die Polizei mit.

Als einer der Teilnehmer sich unterlegen sah, verpasste der junge Mann seinem 21-jährigen Gegner einen Kopfstoß. Der Verletzte verließ daraufhin mit blutender Nase die Örtlichkeit. Als er Zuhause angekommen war, rief er die Polizei.